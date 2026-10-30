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        Uşak'ta motosiklet halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Uşak'ta motosikletin özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:47 Güncelleme:
        Uşak'ta motosiklet halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Uşak'ta motosikletin özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, Dikilitaş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.K. (16) idaresindeki 64 ADR 325 plakalı motosiklet, durakta yolcu indirdikten sonra ana yola katılmak için emniyet şeridinde ilerleyen N.A. (66) yönetimindeki 64 HO 1034 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, motosiklet sürücüsü E.K. özel bir hastaneye, motosikletteki yolcu Sadettin Çiçek (20) ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadettin Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü E.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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        Özel halk otobüsü sürücüsü N.A., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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