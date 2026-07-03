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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ın keten tohumu ve susamı coğrafi işaret tescili aldı

        Uşak'ın keten tohumu ve susamı coğrafi işaret tescili aldı

        "Uşak keten tohumu" ve "Uşak susamı" Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 16:20 Güncelleme:
        Uşak'ın keten tohumu ve susamı coğrafi işaret tescili aldı

        "Uşak keten tohumu" ve "Uşak susamı" Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillendi.


        Uşak Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, kentin yerel değerlerini korumak ve tanıtmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Uşak keten tohumu ve Uşak susamı coğrafi işaretle tescillenerek kentin tescilli ürünleri arasındaki yerini aldı. Uşak'ın üretim kültürüne, yöresel mirasına ve marka değerine katkı sağlayan bu tescilden gurur duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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