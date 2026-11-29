Uşak'ın Sivaslı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına yeni hizmet binası ve tesislerinin kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Uşak Valisi Serdar Kartal'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile Sivaslı Belediye Başkanı Bahri Azatçam arasında "Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası ve Tesislerinin Yapımına Yönelik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında, Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığının 12 bin metrekarelik alanda inşa edilmesi planlanan yeni hizmet binası ve tesisleriyle güvenlik hizmetlerinin daha modern ve donanımlı fiziki şartlarda yürütülmesi hedefleniyor.

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İmza töreninde konuşan Vali Serdar Kartal, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasında güvenlik birimlerinin fiziki imkânlarının güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, yeni hizmet binasının ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kartal, protokolün hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen İl Jandarma Komutanlığına ve Sivaslı Belediyesine teşekkür ederek, yeni hizmet binası ve tesislerinin Sivaslı ilçesine ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.