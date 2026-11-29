Uşakspor - Karşıyaka: 0-2
STAT: Uşak 1 Eylül
HAKEMLER: Mücahit Karakurt, Taner Çıracı, Ahmet Taha Kuzkaya
UŞAKSPOR: Mert Can - Muhammed (Dk. 71 Tahir), Eray (Dk. 46 İzzet), Halil, Berkcan, Çağan, Ercan (Dk. 71 Ömer Yiğit), Yakup, Yusufhan, Fatih (Dk. 85 Efecan Akyıldız), Efecan Barlık (Dk. 55 Anıl)
KARŞIYAKA: Burak - Selim, Alpay, Ensar, Gökdeniz, Erol, Veysel (Dk. 89 Enes Arda), Samet (Dk. 61 Emircan), Mücahit (Dk. 88 Mevlütcan), Erhan (Dk. 72 Fehmi), Ömer Faruk (Dk. 72 Süleyman Enes)
GOLLER: Dk. 34 Erhan, Dk. 65 Emircan (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Efecan, Berkcan (Uşakspor), Alpay, Mücahit (Karşıyaka)
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluğun iddialı takımlarından Karşıyaka, Uşakspor deplasmanından galibiyetle ayrıldı: 0-2. Bu maça kadar 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alıp zirve yarışına ağırlığını koyan yeşil-kırmızılılar, Uşakspor'u 2-0 yenerek yoluna emin adımlarla devam etti. İzmir ekibi, maçın 34'üncü dakikasında Erhan'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Karşıyaka, 65'inci dakikada Emircan'la durumu 2-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Karşıyaka 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Karşıyaka, 30 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Uşakspor ise 13 puanda kaldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.