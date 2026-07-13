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        Uşak'ta 15 Temmuz dolayısıyla "Anma ve Deneyimleme Çadırı" kuruldu

        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan "Anma ve Deneyimleme Çadırı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Uşak'ta 15 Temmuz dolayısıyla "Anma ve Deneyimleme Çadırı" kuruldu

        Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan "Anma ve Deneyimleme Çadırı" törenle açıldı.

        Atapark'ta kurulan çadırın açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Uşak Valisi Serdar Kartal ve protokol üyeleri çadırı gezdi.

        Gazetecilere açıklama yapan Vali Kartal, 15 Temmuz'un, milletin canı pahasına istiklaline, istikbaline ve milli iradesine sahip çıktığı bir gün olduğunu söyledi.

        15 Temmuz'u anlatmanın ve yaşatmanın herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Kartal, şöyle konuştu:


        "Gelecek nesiller bu toprakların hangi bedeller ödenerek vatan kılındığını, ay yıldızlı al bayrağımızın hangi iman ve cesaretle dalgalanmaya devam ettiğini daima bilmelidir. Bu şuur yaşadıkça Türkiyemiz ilelebet güçlü, bağımsız ve payidar kalacaktır. İnanıyorum ki bu anma çadırı, çocuklarımızın ve gençlerimizin hafızasında silinmeyecek izler bırakacak, milli birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirecek, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatırken gazilerimizin fedakarlığını da daima hatırlatacaktır."

        Açılışa AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, gaziler ve şehit yakınları da katıldı.

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