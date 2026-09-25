Uşak'ta istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta ağaca çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Uşak'ta ağaca çarptıktan sonra istinat duvarında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
G.Y. (20) yönetimindeki 64 DC 054 plakalı otomobil, Aybey Mahallesi İkinci Eroğlu Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil istinat duvarının demir korkuluklarında asılı kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden çıkartılan G.Y., ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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