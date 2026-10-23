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        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Van'ın ilk lisesi, depremlerin ardından yeni binasında eğitim hayatını sürdürüyor

        ASIRLIK MEKTEPLER - Van'ın ilk lisesi, depremlerin ardından yeni binasında eğitim hayatını sürdürüyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Van Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak bugüne uzanan asırlık eğitim hizmetini Van depremlerinden sonra yeni binasında sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Van'ın ilk lisesi, depremlerin ardından yeni binasında eğitim hayatını sürdürüyor

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın en köklü eğitim kurumlarından biri olan Van Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak bugüne uzanan asırlık eğitim hizmetini Van depremlerinden sonra yeni binasında sürdürüyor.

        Anadolu Ajansının

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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