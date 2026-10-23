Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Erciş depreminde yakınlarını kaybeden Koçak kardeşler o günü unutamıyor

        Erciş depreminde yakınlarını kaybeden Koçak kardeşler o günü unutamıyor

        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde birçok yakınını kaybeden Koçak kardeşler, yaşadıkları acıları unutamıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Erciş depreminde yakınlarını kaybeden Koçak kardeşler o günü unutamıyor

        Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde birçok yakınını kaybeden Koçak kardeşler, yaşadıkları acıları unutamıyor.

        2011 yılında Van'ın Tabanlı Mahallesi merkezli meydana gelen 7.2'lik depremde 604 kişi hayatını kaybetmiş, bin 966 kişi yaralanmıştı. Deprem özellikle Erciş ilçesinde çok fazla hissedilmiş ve yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. 2011 depreminde yakınlarını kaybeden Koçak kardeşler, Seyyid Muhammet Mezarlığındaki yakınlarının kabrini ziyaret ederek dua etti.

        Birinci derece yakınlarını kaybeden Kılıçarslan Koçak, "23 Ekim depreminde eşimi, çocuklarımı, annemi, abimi, birçok yakınımı kaybettim. Her zaman gelip mezarlarını ziyaret ediyorum. Depremin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen ben onları unutamadım, bugün yine depremin yıl dönümü nedeniyle buradayım. Acıyı tazelemek gibi değil de bir yâd etmek için buradayım. Unutulmayan bir afetti, kimse yaşamasın, Allah kimseye bu türlü acıları nasip etmesin. Zor ama hayat bir şekilde devam ediyor" dedi.

        REKLAM

        Birçok yakınını kaybeden Murat Koçak da, "2011 depreminin seneyi devresindeyiz. Allah'ım bu acıları kimseye nasip etmesin. Çeken bilir, çekmeyen bilmez. Herkes tedbirini alarak evini, iş yerini ona göre depreme dayanıklı yapsın. Memleketimiz deprem bölgesi, Allah hiç kimseye nasip etmesin. Şimdi ölüm bizim içindir, fakat toplu ölüm zordur. 2011 depreminde annemi kaybettim, abimi kaybettim, yeğenlerimi, yengelerimi kaybettim, eşimi kaybettim. Yani kayıp çoktu ama acılarımızı içimizde yaşıyoruz. Depremden sonra tekrar ayakta durmaya çalıştık. Ömür nereye kadar giderse orada bırakıp gideceğiz. Sadece insanlardan ricam kendilerine iyi baksınlar, tedbirlerini alıp öyle yaşasınlar. Hem bu dünya için hem ahiret için yaşasınlar. Allah'ım bir daha hiç kimseye yaşattırmasın. Kahramanmaraş depreminde oraya gittik. Oradaki ortama baktık. Yani biz yaşadığımız için onların acısını biliyoruz. Maraş depremini de gördük. Erciş depremini de gördük. Maraş depremine giderken buradaki acıları yaşayarak gittik. Onlara canı gönülden yardım etmeye çalıştık. Allah devletten de, derneklerden de razı olsun. Canla başla çalıştılar. Yemek, gıda, ihtiyaç olarak maddi manevi ne varsa elimizden, insanların elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Türkiye'nin her yerinden Maraş depreminde yardım için gelen vardı" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Macron duyurdu: Sendika dışı eylemler her yerde yasaklanacak
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        Gözde'yi öldürüp beraatini istedi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        Trump, Musk ve Zelenskiy karşı karşıya
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        "Beşiktaş bu takımı yenmeliydi"
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        29 Ekim'de bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Sevda'nın katili kapı komşusu çıktı! Acılı anneden kahreden sözler!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        4 aylık hamile kadını bıçaklamıştı! Nedeni: Telefon
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        8 ülke ilk kez Türkiye'de bir araya gelecek
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        14 yaşındaki öğrenciye kan donduran usta dayağı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        İstilaya karşı ortak savunma hattı
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Alihan Kuriş suç örgütüne 19 tutuklama
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?

        Benzer Haberler

        Van'da 15 yılda 20 binden fazla deprem meydana geldi Van'da deprem riskine...
        Van'da 15 yılda 20 binden fazla deprem meydana geldi Van'da deprem riskine...
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Güvenli kentler inşa etmeliyiz"
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Güvenli kentler inşa etmeliyiz"
        Van'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası gö...
        Van'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası gö...
        Van'a 91 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
        Van'a 91 yeni hekim kadrosu tahsis edildi
        Başkale'de konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu
        Başkale'de konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu
        Çatak'ta karakovan balı hasadı yapıldı
        Çatak'ta karakovan balı hasadı yapıldı