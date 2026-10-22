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        Başkale'de konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Başkale'de konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu

        Van'ın Başkale ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

        Böğrüpek Mahallesi'nde Haşim Yelekçi isimli vatandaşın ikamet ettiği konteynerde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Önceki akşam yine aynı adreste ot yangını meydana gelmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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