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        21 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde bakteriyel sepsis tanısı konulan 21 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:13 Güncelleme:
        21 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

        Van'ın Çaldıran ilçesinde bakteriyel sepsis tanısı konulan 21 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

        Çaldıran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 günlük bebeğe yapılan değerlendirmeler sonucunda bakteriyel sepsis tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansla Çaldıran'dan alınan bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansına nakledilen bebek, tedavisine devam edilmek üzere Lokman Hekim Van Hastanesi'ne ulaştırıldı.

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