21 günlük bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi

Sağlık ekiplerinin koordinasyonunda helikopter ambulansla Çaldıran'dan alınan bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi. Burada hazır bekleyen kara ambulansına nakledilen bebek, tedavisine devam edilmek üzere Lokman Hekim Van Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Çaldıran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 21 günlük bebeğe yapılan değerlendirmeler sonucunda bakteriyel sepsis tanısı konuldu. Bebeğin ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bakteriyel sepsis tanısı konulan 21 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

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