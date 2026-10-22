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        Van'da "Meme Kanseri Farkındalık Zirvesi" düzenlenecek

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Meme Kanseri Farkındalık Zirvesi" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Van'da "Meme Kanseri Farkındalık Zirvesi" düzenlenecek

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezince "Meme Kanseri Farkındalık Zirvesi" düzenlenecek.

        Merkezin konferans salonunda 3 Kasım'da gerçekleştirilecek programda, meme kanserinde erken teşhisin önemi, mamografi hakkında merak edilenler ve meme kanserinde yüksek riskli kadınların belirlenmesi ve takibi konuları ele alınacak.

        Van YYÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi Meme Radyolojisi Sorumlusu Doç. Dr. Nurşen Toprak, meme kanserinde erken teşhisin tedavi sürecini ve hastalığın seyrini etkileyen önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi.

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        Mamografiyle ilgili toplumda çeşitli korkular, ön yargılar ve yanlış bilgiler bulunduğuna dikkati çeken Toprak, "Bu zirvede, mamografi hakkında merak edilenleri ele alarak doğru bilgilere ulaşılmasını, kadınların meme kanseri riskleri konusunda bilinçlenmesini ve gerekli sağlık kontrollerini ihmal etmemesini amaçlıyoruz." dedi.

        Meme kanserinde her kadının aynı risk düzeyinde olmadığını vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

        "Meme kanserinde erken teşhis, tedavi sürecinde büyük önem taşıyor. Kadınların vücutlarını tanımaları, belirtiler konusunda bilinçlenmeleri ve düzenli kontrollerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Özellikle risk grubundaki kadınların erken tanı ve takip süreçleri hakkında doğru bilgiye sahip olması hayati önem taşıyor. Bu konuda farkındalığı artırmak, doğru bilinen yanlışları ele almak ve kadınlarımızı bilinçlendirmek amacıyla 3 Kasım'da düzenleyeceğimiz Meme Kanseri Farkındalık Zirvesi'mize tüm kadınlarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyorum."

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