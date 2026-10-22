Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van depreminde enkazdan kurtarıldı, afet gönüllüsü oldu

        Van depreminde enkazdan kurtarıldı, afet gönüllüsü oldu

        EMRE ILIKAN - Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde ailesiyle enkaz altında kalan ve ayağı kırılan 20 yaşındaki Nisa Arslan, yaşadığı olaydan etkilenerek hem AFAD gönüllüsü oldu hem de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Van depreminde enkazdan kurtarıldı, afet gönüllüsü oldu

        EMRE ILIKAN - Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde ailesiyle enkaz altında kalan ve ayağı kırılan 20 yaşındaki Nisa Arslan, yaşadığı olaydan etkilenerek hem AFAD gönüllüsü oldu hem de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü kazandı.

        Kentte 15 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme Tuşba ilçesine bağlı Alaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanan Arslan, evin yıkılması sonucu 5 kardeşi ve annesiyle enkaz altında kaldı.

        Dayısı ve komşularının yardımıyla kurtarılan Arslan ve kardeşleri, devletin sağladığı imkanlardan yararlanarak hayata tutundu.

        Enkazda ayağı kırıldığı için bir süre tedavi gören, aradan geçen 15 yıla rağmen depremde yaşadıklarını unutamayan Arslan'ın o dönemde hissettiği korku, yıllar sonra meslek seçiminde de belirleyici oldu.

        REKLAM

        Bu yıl çok istediği Van YYÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü'nü kazanan Arslan, toplumsal bilincin artırılmasına katkı sunmak amacıyla AFAD gönüllüsü oldu.

        Bir yandan eğitimini sürdürerek profesyonel bir arama kurtarma personeli olmak için çaba gösteren Arslan, bir yandan da etkinliklere katılarak insanları afetlere karşı bilgilendiriyor.

        - "Öğrendiklerimi ailemle ve arkadaşlarımla paylaşıyorum"

        Nisa Arslan, AA muhabirine, kentte 2011'de meydana gelen depremde çok zor bir dönem geçirdiklerini söyledi.

        Yaşadıklarının korkutucu olduğunu belirten Arslan, "Deprem sırasında televizyon izliyorduk. Aniden deprem oldu. Herkes bağırıyordu. Bir saat enkaz altında kaldık. Öldüğümüzü sandık. Dayım ve komşularımız tarafından kurtarıldım. Çok şükür depremi öyle atlattık. Ardından çadırlar kuruldu. Konteynerlerde kaldık. Daha sonra evler yapıldı. Depremde yaşadıklarım nedeniyle bu bölümü okumak istedim. Bir hayat kurtarmak benim için en büyük vazifedir." diye konuştu.

        REKLAM

        Afet farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlatan Arslan, "AFAD Gönüllülük Sistemi üzerinden videolar paylaşılıyor ve çeşitli konularda eğitimler veriliyor. Ardından bir haftalık eğitim alıyoruz. Bu eğitimi tamamladıktan sonra AFAD gönüllüsü kartı almaya hak kazanıyoruz. Depremde bir kişiyi bile kurtarabilmek çok güzel bir şey. Öğrendiklerimi ailemle ve arkadaşlarımla paylaşıyorum. Onların da AFAD gönüllüsü olmaları için çaba gösteriyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Midesinden 502 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı
        Midesinden 502 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı
        Midesinde ve bağırsaklarında 55 kapsül metamfetamin taşıyan şahıs tutukland...
        Midesinde ve bağırsaklarında 55 kapsül metamfetamin taşıyan şahıs tutukland...
        Van depremini yaşayan üniversiteliler miniklere afet bilinci aşılıyor
        Van depremini yaşayan üniversiteliler miniklere afet bilinci aşılıyor
        Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' mesajı
        Van OSB Başkanı Memet Aslan'dan '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' mesajı
        Van OSB'den büyük adım: Fen teknoloji lisesi geliyor Memet Aslan: "Nitelikl...
        Van OSB'den büyük adım: Fen teknoloji lisesi geliyor Memet Aslan: "Nitelikl...
        "Mahallemde Hareket Var" projesiyle 17 kilo verdi Van'da kadınlar sağlık iç...
        "Mahallemde Hareket Var" projesiyle 17 kilo verdi Van'da kadınlar sağlık iç...