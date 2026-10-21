Van OSB'den büyük adım: Fen teknoloji lisesi geliyor Memet Aslan: "Nitelikli eğitim ve verim, tek kurtuluş reçetemizdir"

– Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Van OSB bünyesinde bir fen teknoloji lisesi kurulması için başvuru yaptıklarını ve yüksekokul için adımı attıklarını belirterek, "Bölge ve ülke olarak tek kurtuluş reçetemiz nitelikli eğitimi üst seviyelere çıkarıp üretim verimliliğini artırmaktır" dedi.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda yayınlanan ‘Hayatın İçinden' programına katılarak Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bölge sanayisine sunduğu katkıları, yürütülen nitelikli eğitim faaliyetlerini ve geleceğe yönelik vizyon projelerini anlattı. Eğitimin üretimle buluştuğu ve gençlerin meslek sahibi olarak geleceğe hazırlanmasına dikkat çeken Memet Aslan, 2018 yılında Van OSB bünyesinde kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iletişimden elektrikelektroniğe, kimyadan gıda teknolojisine kadar farklı alanlarda öğrenci yetiştirdiğini kaydetti. Aslan, bu durumun bölge sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacına doğrudan cevap verdiğini vurguladı.

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"Sanayide kalite ve verim, nitelikli çalışanla mümkündür"

Sanayide iş gücü niteliği, kalite ve verimin birbiriyle doğrudan bağlantılı parçalar olduğunu ifade eden Başkan Memet Aslan, "Sanayide, üretimde, pazarlamada, kalitede nitelik arıyorsanız; bunun pazar payının genişlemesini, büyümesini ve ArGe inovasyon çalışmalarının gelişmesini istiyorsanız kesinlikle nitelikli ve becerili eleman noktasında çok ciddi çalışmalar yürütmeniz lazım. Çünkü sanayide artık karbon ayak izi, dijital ve yeşil dönüşüm, nitelikli ve katma değerli üretimler dünyayı şekillendiren bir anlayışa dönüştü. Bölgesel ve uluslararası ciddi bir rekabetçilik ortamı var. Bu ortamda üretimlerinizi sürekli kılabilmek için nitelik ve kalite kazandırmanız gerekir. Bu da ancak hem beyaz yaka hem mavi yaka bazında becerisi ve niteliği yüksek çalışanlarla, iş ortaklarıyla mümkündür" dedi.

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2017 yılında yönetime geldikten sonra üretimi daha katma değerli hale getirmek ve yüksek teknolojiyi tesislere yansıtmak amacıyla çalışmalara başladıklarını aktaran Aslan, "Bu doğrultuda OSB bünyemizde Van Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kurduk. 1.500 kapasiteli ve 56 farklı dalda eğitim veren lisemiz yaklaşık 78 senedir faaliyet sürdürüyor. Burası hem mühendislik fakültelerine öğrenci gönderiyor hem de OSB ve bölgedeki diğer sanayi tesislerine yetişmiş, kalifiye eleman kazandırıyor. Öğrencilerimiz teorik eğitimlerini okulda aldıktan sonra uygulamalarını atölye ve laboratuvarların yanı sıra fabrika sahalarında ve makine parkurlarında birebir görüyorlar" şeklinde konuştu.

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"Fen teknoloji lisesi ve meslek yüksekokulu geliyor"

Okulun ortalama bin öğrenciyle eğitimini sürdürdüğünü ve dijitalleşen dünyada nitelikli eleman bulmanın zorlaştığı bu dönemde meslek liselerinin öneminin daha da arttığını kaydeden Aslan, yeni projelerin müjdesini şu şekilde verdi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğinde OSB'lerin bünyesinde fen lisesi niteliğinde fen teknoloji liseleri kurulmaya başlandı. Bizler de Van OSB bünyesinde bir fen teknoloji lisesi kurulması için başvurumuzu yaptık. İkinci olarak eğitim kampüsümüzü güçlendirmek adına Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğiyle 'Van OSB Teknik Meslek Yüksekokulu' için adımı attık. Üniversitemize 28 dönümlük bir yer tahsis ettik. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve üniversitemiz tarafından sınıflar, atölyeler ve laboratuvarlar inşa edildikten sonra Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesindeki tüm teknik programlar OSB içindeki bu kampüse taşınacak. Öğrencilerimiz doğrudan fabrika alanlarında ve makine parkurlarında eğitim görecekler. İl, bölge ve ülke olarak tek kurtuluş reçetemiz nitelikli eğitimi üst seviyelere çıkarıp üretim verimliliğini artırmaktır. Bunun için valimizin öncülüğünde, Ticaret ve Sanayi Odamız, yerel yöneticilerimiz ve siyasi kadrolarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz."

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"Gençleri mesleki eğitime yönlendirmeliyiz"

Mezun olan gençlerin üniversiteye devam edenlerinin yanı sıra sahada kalanlarının da istihdamı için tüm paydaş kurumlarla iş birliği yaptıklarını belirten Aslan, ailelere ve gençlere çağrıda bulundu:

"Dünya çok hızlı değişiyor; yapay zeka, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve inovasyon ön plana çıkıyor. Bu değişime ayak uyduramazsak geride kalırız. Mevcut okulumuzda da laboratuvarları son sistem inovatif araç gereçlerle sürekli yeniliyoruz. Bütün gençlerimizi üniversite mezunu yaparak bir yere varamayız. Bugün üniversite mezunlarında işsizlik varken, nitelikli iş gücü noktasında ciddi bir açık bulunmaktadır. Gençlerimizi eğilimlerine göre mesleki liselere yönlendirmeli, bu alanları cazip hale getirecek tanıtım, lansman ve seminer projelerini hayata geçirmeliyiz. Üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız da bu konuda itici güç olmalıdır."

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Konuşmasının sonunda yayın için teşekkürlerini ileten Memet Aslan, "TRT GAP Diyarbakır Radyosu sürekli OSB'mizle ilgili haberler yapıyor ve bizleri konuk ediyor. Yayın için teşekkür ediyor, tüm dinleyicilerimize ve izleyicilerimize verimli çalışmalar diliyorum" ifadelerini kullandı.