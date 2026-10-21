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        "Mahallemde Hareket Var" projesiyle 17 kilo verdi Van'da kadınlar sağlık için harekete geçti

        Van'ın Edremit ilçesinde yürütülen "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında egzersiz ve diyet yapan genç kadın, kısa sürede 17 kilo vererek sağlıklı yaşama adım attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:46 Güncelleme:
        "Mahallemde Hareket Var" projesiyle 17 kilo verdi Van'da kadınlar sağlık için harekete geçti

        Van’ın Edremit ilçesinde yürütülen "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında egzersiz ve diyet yapan genç kadın, kısa sürede 17 kilo vererek sağlıklı yaşama adım attı.

        Edremit ilçesinde "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaparak sağlıklı yaşama adım atıyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Erenkent Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yürütülen çalışmalarla kadınlar hem kilo veriyor hem de fiziksel aktivitelerle yaşam kalitelerini artırıyor.

        Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Erenkent Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen proje kapsamında, farklı yaş gruplarından vatandaşlar düzenli egzersiz yapma imkânı buluyor. Sağlık çalışanları ve fizyoterapistlerin rehberliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde, fiziksel hareketliliğin artırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde merkezin fiziksel aktivite salonunda bir araya gelen kadınlar, belirlenen programlar doğrultusunda pilates ve çeşitli egzersizler yapıyor.

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        "Amacımız sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmak"

        Konuya ilişkin konuşan Fizyoterapist Melek Aslan, "Mahallemde Hareket Var" projesi kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek çeşitli sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti. Etkinliklerin spor salonlarının yanı sıra meydan ve parklarda da düzenlendiğini ifade eden Aslan, "Amacımız, halkımızı hareketsiz yaşam konusunda bilinçlendirmek, fiziksel aktivitenin önemini göstermek ve sağlıklı bir yaşam konusunda farkındalık oluşturmaktır" dedi.

        Farklı mahallelerde etkinlikler düzenleyerek daha fazla vatandaşa ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Aslan, "Projemize çok fazla ilgi var ve etkinliklerimize katılan çok sayıda danışanımız oluyor. Bu nedenle proje gerçekleştirdiğimiz alanları sürekli değiştiriyor, farklı mahallelerde etkinlikler düzenliyoruz. Hem zayıflamaya yönelik hem de daha sağlıklı bir yaşam sürmeyi destekleyen egzersizler yapıyoruz" diye konuştu.

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        "Bu sayede 17 kilo verdim"

        Egzersiz ve diyetle kısa sürede 17 kilo verdiğini anlatan Sevin Sütçü ise merkezde sunulan hizmetten memnuniyetini dile getirdi. Komşularıyla birlikte düzenli olarak pilates yaptıklarını ifade eden Sütçü, "Edremit Sağlıklı Hayat Merkezi’nin fiziksel aktivite bölümünde spor yapıyoruz. Bize bu güzel etkinliği sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu sayede 17 kilo verdim ve çok memnunum. Bizim için çok güzel bir aktivite oluyor. Komşularımla birlikte gelip burada pilates yapıyoruz. Gerçekten güzel bir etkinlik" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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