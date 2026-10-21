Van'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Olay, Kapıköy Sınır Kapısı güzergâhında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögar kapağı yapımı için sürdürülen çalışma esnasında meydana gelen göçük sonucu 42 yaşındaki Metin Güneş isimli işçi toprak altında kaldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Güneş’in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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