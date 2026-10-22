Midesinden 502 gram metamfetamin çıkan şüpheli tutuklandı

VAN’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, midesinde özel hazırlanmış 55 kapsül içerisinde 502 gram metamfetamin taşıdığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli F.M. (43), tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat ve koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu F.M., Van Otogarı’nda batı illerine gitmek üzereyken düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli hareketleri üzerine hastaneye götürülen F.M.’nin kontrollerinde, mide ve bağırsaklarında çok sayıda özel hazırlanmış uyuşturucu kapsülü bulunduğu belirlendi. Hastanede gözetim altına alınan şüphelinin, kapsüllerin 3 gün boyunca doğal yollarla çıkarılması sağlandı. Yapılan işlemlerde, şüphelinin midesinden çıkarılan 55 kapsül içerisinde toplam 502 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.M., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.