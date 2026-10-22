Van'da mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

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