Van'da mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu tutuklandı
Van'da mide ve bağırsağında 502 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Van'da mide ve bağırsağında 502 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.
Bu kapsamda, yurt dışından getirdiği uyuşturucu maddeyi batı illerine götürmeye çalışan 43 yaşındaki yabancı uyruklu F.M, otogarda gözaltına alındı.
Hastaneye götürülen şüphelinin mide ve bağırsağında 55 kapsülde 502 gram sentetik uyuşturucu bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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