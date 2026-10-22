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        Çatak'ta karakovan balı hasadı yapıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde karakovan balı hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Çatak'ta karakovan balı hasadı yapıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde karakovan balı hasadı gerçekleştirildi.

        Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı ve beraberindeki kurum amirleri, ilçeye bağlı Kaçit Mahallesi'nde arıcılık yapan İhsan Sema'ya ait kovanlarda bal hasadına katıldı.

        Kaymakam Sarı ve beraberindekiler, üreticilerden arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Çatak Tarım ve Orman Müdürü Ceyhan Selçuk, yaptığı açıklamada, ilçede tarımsal faaliyetleri desteklemeye ve üreticilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

        Selçuk, desteklerinden dolayı Van Valisi Ozan Balcı'ya, Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı'ya ve kurum amirlerine teşekkür etti.

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        Hasada Çatak Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik, Çatak Ziraat Odası Başkanı Kemal Kaya ve Yazı İşleri Müdürü Ömer Şavan katıldı.

        Galeri
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        Galeri
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