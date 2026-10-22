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        Van'da klimalar kışın da ısıtma amacıyla tercih ediliyor

        Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kombi sistemlerinin yanı sıra klimaları da alternatif ısınma yöntemi olarak tercih etmeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Van'da klimalar kışın da ısıtma amacıyla tercih ediliyor

        Van'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte vatandaşlar, kombi sistemlerinin yanı sıra klimaları da alternatif ısınma yöntemi olarak tercih etmeye başladı.

        Van'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınma ihtiyacının artması, iklimlendirme sektöründe hareketliliğe neden oldu. Yaz aylarında daha çok serinleme amacıyla kullanılan klimalar, yeni nesil teknolojilerle birlikte kış aylarında da ısınma alternatifi olarak öne çıkıyor. Kentte vatandaşların yanı sıra iş yeri sahipleri de ısıtma özelliği bulunan klimalara yöneliyor.

        İHA muhabirine konuşan klima satış sorumlusu Mesut Yılmaz, Van'da klimanın yalnızca soğutma amacıyla kullanıldığı yönündeki algının değişmeye başladığını belirtti. Vatandaşların klimaların ısıtma özelliğini de fark ettiğini ifade eden Yılmaz, "Van'da klimanın daha çok yaz aylarında tercih edildiğine yönelik bir algı var. Ancak bu algı yavaş yavaş kırılmaya başladı. İnsanlar klimanın aynı zamanda bir ısıtma aracı olduğunu da fark etmeye başladı. Kurulum yaptığımız birçok yerde klimanın yalnızca soğutma değil, ısıtma özelliğinin de olduğu konusunda farkındalık oluştu" dedi.

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        "Kış aylarında da satışlarımız devam ediyor"

        Kış mevsimine yaklaşılmasıyla birlikte klima satışlarında artış yaşandığını dile getiren Yılmaz, vatandaşların birbirlerinden görerek klimaların ısıtma amacıyla da kullanılabildiğini öğrendiğini söyledi. Satışların kış aylarında da sürdüğünü dile getiren Yılmaz, "Van'da kış aylarına girildikçe klima satışlarımızda artış meydana geliyor. İnsanlar birbirlerinden görerek bu klimaların ısıtma amacıyla da kullanılabildiğini fark ediyor. Bu şekilde bir algı oluşmaya başladı ve şu anda satışlarımız tüm hızıyla devam ediyor" diye konuştu.

        "Mağaza ve ofislerde de talep arttı"

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        Yaz aylarında konutlarda klima kullanımının arttığını, kış aylarında ise mağaza ve ofislerden de yoğun talep geldiğini kaydeden Yılmaz, "Yaz aylarında konutlarda çok ciddi bir artış vardı. Kış aylarında ise konutların yanı sıra mağazalarda ve ofis tarzı işletmelerde de büyük bir artış yaşandı. Isınma ihtiyacı arttıkça müşterilerimiz ve kurumsal firmalar da klimaya yönelmeye başladı. Van'da bu algı yavaş yavaş kırıldı ve klimalar ısıtma amacıyla da kullanılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

        Klimaların kısa sürede ısıtma sağlayabildiğini belirten Yılmaz, tercih edilen cihazın kapasitesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kombi hemen ısıtma imkanı sağlamazken klima kısa sürede ısıtma sağlayabiliyor. Bu durum biraz da tercih edilen ürünle alakalı. Eğer güçlü bir ürün tercih edilirse birçok konutta ısınma yalnızca klimayla da sağlanabiliyor. Buna örnek olarak villaları gösterebiliriz. Villaların genelinde ısıtma, klima aracılığıyla yapılıyor" şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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