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        Çatak'ta karakovan balının hasadı yapıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde, doğal bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarda arıların ürettiği karakovan balının hasadı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:23 Güncelleme:
        Çatak'ta karakovan balının hasadı yapıldı

        Van'ın Çatak ilçesinde, doğal bitki örtüsü ve yüksek rakımlı yaylalarda arıların ürettiği karakovan balının hasadı gerçekleştirildi.

        Çatak ilçesine bağlı Kaçit Mahallesi’nde arıcılık yapan İhsan Sema'ya ait karakovanlarda bal hasadı yapıldı. Bölgenin zengin florasından yararlanan arıların ürettiği balın hasadına katılan protokol üyeleri, üreticiyle bir araya gelerek arıcılık faaliyetleri ve bal üretim süreci hakkında bilgi aldı.

        Arıcılığın önemli geçim kaynakları arasında yer aldığı ilçede, üreticilere yönelik destekleme çalışmaları da sürüyor. 2026 yılında kayıtlı arıcılık işletmesi sayısı 208'e ulaşırken, ilçede yıllık yaklaşık 350 ton bal üretildiği belirtildi. Ayrıca farklı illerden Çatak yaylalarına gelen yaklaşık 100 gezginci arıcılık işletmesinin ise kovan tespitleri gerçekleştirildi. Van Arıcılığı Geliştirme Projesi kapsamında ise ilçedeki 40 üreticiye 20'şer adet olmak üzere toplam 800 arılı kovan hibe edildi.

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        Hasat programında konuşan Çatak Ziraat Odası Başkanı Kemal Kaya, arıcılık sektörüne sağlanan desteklerin üreticiler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek ve bal hasadına katılmak amacıyla bir araya geldiklerini belirten Kaya, "Bugün burada çiftçimizi ziyaret ederek karakovan bal kesimi programına katıldık. Öncelikle Van Valimize çok teşekkür ediyoruz. İlçemizde 40 çiftçimize 20'şer adet arılı kovan verildi. Bu projelerin vatandaşlarımıza büyük fayda sağladığını gördük. Desteklerin artırılmasını talep ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonda 40 değil, 80 çiftçimizin bu destekten yararlanmasını istiyoruz" dedi.

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        Arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin daha iyi gelir elde etmesinin önemine değinen Kaya, "Yeni atanan İlçe Tarım ve Orman Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklere bizleri davet ederek çiftçilerimizin sıkıntılarını öğrenmeye çalışıyor. Üreticilerimizin sorunlarının çözülmesi, arıcılığın daha da geliştirilmesi ve balımızın daha kaliteli, daha iyi fiyatlarla pazarlanması için gayret göstereceğiz. Kaymakamımızın da destekleriyle güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Emeği geçen bütün idarecilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Çatak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ceyhan Salçuk ise ilçedeki bal hasadına protokol üyeleriyle birlikte katıldıklarını belirterek, "Bugün kaymakamımız ve mülki idare amirlerimizle birlikte çiftçilerimizin bal hasadına katılmış bulunmaktayız. Desteklerinden dolayı valimize, kaymakamımıza ve mülki idare amirlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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        Program, karakovanların açılarak bal hasadının gerçekleştirilmesi ve üreticilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

        Programa Çatak Kaymakamı Abdullah Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Yılmaz Güngör, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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