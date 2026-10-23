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        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Güvenli kentler inşa etmeliyiz"

        – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, afet riskine karşı dirençli kentler ve güvenli yapı stokları oluşturmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Güvenli kentler inşa etmeliyiz"

        – Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, afet riskine karşı dirençli kentler ve güvenli yapı stokları oluşturmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

        Başkan Memet Aslan, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Yeryüzünün en aktif ve yıkıcı deprem kuşaklarından birinde yer alan Türkiye'nin ve Van'ın her an afet riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Memet Aslan, deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Aslan, "Toplum olarak bu gerçekle yüzleşmeli ve yaşam alanlarımızı bu bilince uygun şekilde tasarlamalıyız. Deprem riskini her daim gündeminde tutan toplumlar, yapı stoklarını mühendislik disiplinine uygun şekilde inşa ettiklerinde hem yaşam standartları yüksek hem de güvenli kentlere kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

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        "Büyük bir dayanışma örneği sergilendi"

        2011 yılında yaşanan felaketin acı bilançosunu hatırlatan Aslan, "Şehrimiz, 23 Ekim 2011’de VanErciş ve 9 Kasım 2011’de VanEdremit merkezli meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Yıkıcı hasarlara yol açan bu afetlerde 644 vatandaşımızı toprağa verdik, 1.966 vatandaşımız ise yaralandı. Yaşanan felaket, milyonlarca liralık maddi kayba da neden oldu. Ancak devletimiz ve milletimiz el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilemiş, depremin açtığı derin yaraları kısa sürede sarmak için seferber olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

        "Deprem değil, ihmal ve çürük yapı öldürür"

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        Afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmenin tek yolunun mühendislik ilkelerine bağlı kalmaktan geçtiğini vurgulayan Başkan Memet Aslan, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

        "Can ve mal kayıplarını minimize etmenin yegâne yolu, şehirlerimizi ve yerleşim alanlarımızı bilimin ve mühendisliğin rehberliğinde inşa etmektir. Unutmamalıyız ki 'Deprem öldürmez, çürük yapı öldürür.' Tüm yaşam alanlarımızı bu temel ilke doğrultusunda şekillendirmek mecburiyetindeyiz. Bu acı afetlerde hayatını kaybeden tüm canlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, Rabbimden milletimize ve ilimize bir daha böyle felaketler yaşatmamasını niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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