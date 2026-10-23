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        Van'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Van'ın Edremit ilçesinde salı günü meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:46 Güncelleme:
        Van'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Van'ın Edremit ilçesinde salı günü meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anlar yer alırken, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin detaylar da görüntülere yansıdı.

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        Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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