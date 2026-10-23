Depremde 11 yakınını kaybeden akademisyen, öğrencileri afetlere hazırlıyor

EMRE ILIKAN - Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 11 yakınını kaybeden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Metin Çelebi, yaşadığı acı deneyimin ardından gönüllü öğrencileri afetlere hazırlamak için eğitim veriyor.

Kentte meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depreme merkezdeki beş katlı bir binanın birinci katında yakalanan Çelebi, sarsıntının ardından aynı binada kalan öğrencilerine ulaşarak onları güvenli bir alana götürdü.

Daha sonra depremin büyük yıkıma yol açtığı Erciş ilçesine giden Çelebi, aile apartmanının yıkıldığını ve yakınlarının enkaz altında kaldığını öğrendi.

REKLAM

Yakınlarının enkazdan çıkarılması için dört gün süren çalışmalara katılan Çelebi, depremde ablasını, halasını, halasının iki oğlunu, iki yengesini, iki yeğenini, aile apartmanında misafir olan kimya öğretmeni Murat İşler'i ve iki akrabasını kaybetti.

Afet sırasında insanların yaşadığı çaresizliğe tanıklık eden Çelebi, bu deneyimin ardından afetlere hazırlıklı olmanın ve doğru müdahalenin önemine odaklandı.

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulunun afet bilinci çalışmalarına destek veren Çelebi, Acil Durum ve Afet Yönetimi Öğrenci Topluluğundaki gönüllü öğrencilere doğal afetlerle mücadele, yangınlar ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere (KBRN) karşı alınması gereken önlemler konusunda eğitim veriyor.

REKLAM

"Aile apartmanımız olduğu gibi yıkılmıştı"

Çelebi, AA muhabirine, depreme beş katlı bir binanın birinci katında yakalandığını, aynı binada öğrencilerinin de kaldığını söyledi.

Sarsıntının ardından dışarı çıktığını belirten Çelebi, binadaki ve çevredeki öğrencileri toplayarak güvenli bir alana götürdüklerini kaydetti.

İki öğrencisiyle evine girerek battaniye, yorgan, yiyecek ve içecek aldıklarını, bunları geceyi dışarıda geçirecek öğrencilere teslim ettiklerini dile getiren Çelebi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Daha sonra büyük yıkımın yaşandığı Erciş'e gittik. Kapkaranlık bir geceydi. Aile apartmanımız olduğu gibi yıkılmıştı. Binada yakınlarımız vardı. Ne yazık ki aile apartmanımızda 11 yakınımızı kaybettik. İnsanlar çok çaresizdi. Enkazların başında ne yapacağını bilemeyen, yakınlarını kurtarmak için çırpınan insanlar vardı. Bu sıkıntıları yaşadığımız için insanların afet anında ve sonrasında neler yapabileceği, nasıl davranması gerektiği ve nasıl katkı sunabileceği konusunda sorumluluk hissettik. Bu doğrultuda görev yaptığımız Van Güvenlik Meslek Yüksekokulunda öğrencilerimizle bir araya gelerek eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmeye başladık."

REKLAM

Öğrencilerine yalnızca mesleki eğitim vermekle kalmadıklarına dikkati çeken Çelebi, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri de tüm yönleriyle öğretmeye çalıştıklarını ifade etti.

Afetlerde aktif görev almak ve toplumda afet bilincini artırmak amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi'ni kurduklarını dile getiren Çelebi, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen kentlerde de görev alarak yardım çalışmalarına katkı sunduklarını kaydetti.

- "Hepsinin acısı halen yüreğimizde"

Afet yönetimi derslerinin yanı sıra uzmanlık alanı olan kimya konusunda da öğrencilere eğitim verdiğini anlatan Çelebi, yangınlar ve KBRN tehditlerine yönelik eğitimlerin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:

REKLAM

"Yangınlarla ilgili eğitimler veriyorum. KBRN kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler üzerine derslerim var. Günlük hayatta kullandığımız pek çok kimyasal madde bulunuyor. Bu maddelerin oluşturabileceği tehlikeleri, riskleri ve acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini de Acil Durum ve Afet Yönetimi öğrencilerimize anlatıyorum. Zor bir süreç yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Acıyı yaşayan yalnızca ben değildim. Çok sayıda insan yakınlarını kaybetti, canı yandı. Unutmuyoruz, unutamıyoruz. Depremin ardından hastanelerde yaralı yakınlarımızı aramak da başlı başına büyük bir meşakkatti. Ailemizden 11 kişiyi yitirdik. Hepsinin acısı halen yüreğimizde."