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        Kuzey Irak heyetinden Lokman Hekim Van Hastanesine ziyaret

        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda Van'a gelen Kuzey Irak Turizm Müdürü ve beraberindeki seyahat acentesi temsilcileri, sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesini ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kuzey Irak heyetinden Lokman Hekim Van Hastanesine ziyaret

        Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda Van’a gelen Kuzey Irak Turizm Müdürü ve beraberindeki seyahat acentesi temsilcileri, sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesini ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında hastane yönetimi tarafından ağırlanan heyete, hastanenin teknik donanımı, uzman kadrosu, sağlık hizmetleri ve teknolojik altyapısı hakkında bilgi verildi. Gerçekleştirilen sunumda, hastanenin sağlık turizmi alanındaki çalışmaları ve uluslararası hastalara yönelik hizmet imkanları da ele alındı.

        Görüşmede, Van’ın sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirilmesi, uluslararası hasta transfer kanallarının güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği imkanlarının geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

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        Ziyaretin sonunda hastane yönetimi, organizasyona öncülük eden DAKA başta olmak üzere programa katkı sunan ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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