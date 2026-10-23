Kuzey Irak heyetinden Lokman Hekim Van Hastanesine ziyaret

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda Van’a gelen Kuzey Irak Turizm Müdürü ve beraberindeki seyahat acentesi temsilcileri, sağlık turizmi potansiyelini değerlendirmek amacıyla Lokman Hekim Van Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında hastane yönetimi tarafından ağırlanan heyete, hastanenin teknik donanımı, uzman kadrosu, sağlık hizmetleri ve teknolojik altyapısı hakkında bilgi verildi. Gerçekleştirilen sunumda, hastanenin sağlık turizmi alanındaki çalışmaları ve uluslararası hastalara yönelik hizmet imkanları da ele alındı.

Görüşmede, Van’ın sağlık turizminde önemli bir merkez haline getirilmesi, uluslararası hasta transfer kanallarının güçlendirilmesi ve karşılıklı iş birliği imkanlarının geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

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Ziyaretin sonunda hastane yönetimi, organizasyona öncülük eden DAKA başta olmak üzere programa katkı sunan ve katılım sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.