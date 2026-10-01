Başkale'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

Çatak Kaymakamı ve Başkale Kaymakam Vekili Abdullah Sarı, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Programda, Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, gösteri ve çeşitli etkinlikler sunuldu.

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