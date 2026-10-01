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        Başkale'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

        Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 20:16 Güncelleme:
        Başkale'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi

        Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Çarşı merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

        Programda, Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, gösteri ve çeşitli etkinlikler sunuldu.

        Çatak Kaymakamı ve Başkale Kaymakam Vekili Abdullah Sarı, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

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