BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigarayı bırakıp rahat nefes almaya başladılar

NEVZAT UMUT UZEL/MEHMET SIDDIK KAYA - Uzman desteğiyle sigarayı bırakan Hüsnü Özlü ve Emre Karabuğday, bu kararlarıyla hem daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye başladı hem de aile bireylerini mutlu etti.

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