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        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigarayı bırakıp rahat nefes almaya başladılar

        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigarayı bırakıp rahat nefes almaya başladılar

        NEVZAT UMUT UZEL/MEHMET SIDDIK KAYA - Uzman desteğiyle sigarayı bırakan Hüsnü Özlü ve Emre Karabuğday, bu kararlarıyla hem daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye başladı hem de aile bireylerini mutlu etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 11:07 Güncelleme:
        BİR NEFES BİN ZEHİR - Sigarayı bırakıp rahat nefes almaya başladılar

        NEVZAT UMUT UZEL/MEHMET SIDDIK KAYA - Uzman desteğiyle sigarayı bırakan Hüsnü Özlü ve Emre Karabuğday, bu kararlarıyla hem daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye başladı hem de aile bireylerini mutlu etti.

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