Van'da 15 Temmuz şehitleri için "Her Ay 253 Hatim" programı düzenlendi

Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, mevlidin ardından, darbe girişiminde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

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