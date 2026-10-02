Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan görevine başladı

        Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan görevine başladı

        Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Vefa Akdoğan, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan görevine başladı

        Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Vefa Akdoğan, görevine başladı.

        Van'a gelerek görevine başlayan Akdoğan, kentte yürütecekleri çalışmaların ve sunacakları hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.

        Akdoğan, şunları kaydetti:

        "Saygıdeğer Vanlı hemşehrilerim ve kıymetli mesai arkadaşlarım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bakanlığımızın hizmet programları kapsamında Van ilimizin şanına yakışır hassasiyet ile siz değerli hemşehrilerimize vereceğimiz hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Başkale'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Başkale'de İlköğretim Haftası etkinliği düzenlendi
        Van'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde eğlendi
        Van'da çocuklar "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliğinde eğlendi
        Babasından kalan ineği satarak aldığı 10 kovanı 650'ye çıkardı
        Babasından kalan ineği satarak aldığı 10 kovanı 650'ye çıkardı
        Van'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Van'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
        Van YYÜ'de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin yeni binası açıl...
        Van YYÜ'de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi'nin yeni binası açıl...
        Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi