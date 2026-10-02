Van Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan görevine başladı

"Saygıdeğer Vanlı hemşehrilerim ve kıymetli mesai arkadaşlarım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Bakanlığımızın hizmet programları kapsamında Van ilimizin şanına yakışır hassasiyet ile siz değerli hemşehrilerimize vereceğimiz hizmetlerimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.