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        Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, Tevrat olduğu değerlendirilen altın yaldız işlemeli tarihi eser ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Van'da Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi

        Van'ın İpekyolu ilçesinde, Tevrat olduğu değerlendirilen altın yaldız işlemeli tarihi eser ele geçirildi.

        Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik "Takipli KOM Faaliyeti" başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı belirlenen M.D'nin (53) İpekyolu'ndaki adresine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 310 santimetre uzunluğunda, deri üzerinde şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar bulunan, altın yaldız işlemeli ve Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

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        Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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