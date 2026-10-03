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        Van'da Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Van'da Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.

        Plakası öğrenilemeyen S.Ö. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak göle düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kendi imkanlarıyla gölden çıkan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Ekipler, aracı sudan çıkarmak için çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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