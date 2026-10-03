Van'da Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Giriş: 03.10.2026 - 18:09 Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen S.Ö. yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak göle düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla gölden çıkan yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, aracı sudan çıkarmak için çalışma yaptı.
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