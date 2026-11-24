Van'da gün batımında şişkin ay, Erek Dağı ve Van Gölü manzarasıyla görsel şölen sundu.

Van semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan eşsiz manzara, doğanın birbirinden güzel renklerini aynı karede buluşturdu. Dolunay öncesinde giderek büyüyen ve gökyüzünde belirgin şekilde kendini gösteren şişkin ay, Erek Dağı'nın silüetiyle bütünleşirken, gün batımının kızıl ve turuncu tonları manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Güneşin ufuk çizgisine doğru çekilmesiyle gökyüzünü kaplayan kızıllık, Van Gölü'nün mavi sularına yansırken, gökyüzünde yükselen şişkin ay da bu eşsiz tabloya eşlik etti. Bir tarafta günün son ışıklarıyla kızıl renge bürünen gökyüzü, diğer tarafta ayın aydınlattığı Erek Dağı ve Van Gölü, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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Özellikle gün batımı kızıllığının ayın belirgin görüntüsüyle birleşmesi, ortaya güzel görüntüler çıkardı. Van'ın doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Erek Dağı ile Van Gölü'nün aynı manzarada buluştuğu bu anlar, kentin eşsiz coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi. Gün batımının kızıllığı ile dolunay öncesi şişkin ayın oluşturduğu manzara, Van semalarında akşamın en güzel görüntülerinden biri olarak hafızalara kazındı.