Hayırsever iş insanı, babasının hayalini okul yaptırarak gerçekleştirdi

Van'ın Muradiye ilçesinde hayırsever iş insanının babasının hayalini gerçekleştirmek için yaptırdığı ilkokulun açılışı gerçekleştirildi.

İlçede yaşayan iş insanı Maşallah Halifeoğlu, merhum babası Hacı Abdulbari Halifeoğlu'nun hayalini gerçekleştirmek için Ovapınar Mahallesi'nde ilkokul binası inşa etti.

Babasının adını taşıyan yaklaşık 510 metrekare kapalı alana sahip 5 derslikli okul binası, düzenlenen törenle eğitim öğretime açıldı.

Daha önce sobayla ısıtılan okulda eğitim gören öğrenciler, kaloriferli ısıtma sistemiyle donatılmış yeni okullarında modern ve sıcak bir eğitim ortamına kavuştu.

Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, törende yaptığı konuşmada, çocukları modern ve güvenli bir eğitim yuvasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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Hayırsever iş insanına teşekkür eden Alhan, şunları kaydetti:

"Eğitime yapılan yatırım, bir milletin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Okul yapmak yalnızca dört duvar inşa etmek değil, geleceğe umut olmak ve çocuklarımızın hayallerine kapı aralamaktır. Hacı Abdulbari Halifeoğlu adına yaptırılan bu okul, anlamlı bir vefa ve hayırseverlik örneğidir. Yaklaşık 510 metrekare alana sahip okulumuz, 5 dersliği, kütüphanesi, müdür odası ve öğretmenler odasıyla öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde inşa edildi. Kaloriferli ısıtma sistemi ve modern donanımıyla çocuklarımıza sıcak, güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunuyor."

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Hayırsever iş insanı Halifeoğlu da "Rahmetli babamın hayalini gerçekleştirmek istedim. İmkanlarım olursa bu köye donanımlı ve güzel bir okul yaptırmayı düşünüyordum. Allah hayallerimizi gerçekleştirmeyi nasip etti. Babama verdiğim sözü yerine getirerek onun adını taşıyan bir okulu köyümüze kazandırdım." dedi.

Mahalle sakini Semra Bilici ise yeni okulun mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Yeni okulumuz tüm Ovapınar halkına hayırlı olsun. Hayırsever Maşallah Halifeoğlu'na minnettarız, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz çok güzel. İnşallah çocuklarımız burada iyi eğitim alarak güzel yerlere gelir." diye konuştu.

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Öğrencilerden Havin Kalkan da yeni okulunda mutlu olduğunu dile getirerek, "Okulumdan çok memnunum. Yeni okulumuzu yaptıran hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Eski okulumuzda soba vardı, burası ise kaloriferli olduğu için çok sıcak. Eski okulumuzda akıllı tahta yoktu, şimdi sınıfımızda akıllı tahta da var." ifadelerini kullandı.

Törene, Muradiye Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nadir Buğra Saygılı, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.