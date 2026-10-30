Van'da tır şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Yuvaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 13 ABF 306 plakalı Mercedes Axor marka tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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