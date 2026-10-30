Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da tır şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

        Van'da tır şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

        Van'ın Gevaş ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Van'da tır şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

        Van'ın Gevaş ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, kaza, VanBitlis karayolu üzerinde bulunan Yuvaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 13 ABF 306 plakalı Mercedes Axor marka tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Van'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Van'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
        Kaza şehidi polis memurunun cenazesi, törenle Ankara'ya uğurlandı
        Kaza şehidi polis memurunun cenazesi, törenle Ankara'ya uğurlandı
        Van ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı törenlerle kutlandı
        Van ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı törenlerle kutlandı
        Trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Van'da tören dü...
        Trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Van'da tören dü...
        Van'da sis ve yağmur etkili oldu
        Van'da sis ve yağmur etkili oldu
        Kazada şehit düşen polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi
        Kazada şehit düşen polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi