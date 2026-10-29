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        Kaza şehidi polis memurunun cenazesi, törenle Ankara'ya uğurlandı

        HAKKARİ-Van kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada şehit olan polis memuru Tayfun Akalan'ın (36) cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Kaza şehidi polis memurunun cenazesi, törenle Ankara'ya uğurlandı

        HAKKARİ-Van kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada şehit olan polis memuru Tayfun Akalan'ın (36) cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli, Erzurum'un Şenkaya ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Tayfun Akalın, hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Akalan'ın Başkale ilçesinde görevden döndüğü belirtildi.

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        VAN'DA TÖREN

        Şehit Polis memuru Tayfun Akalan için Van Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene; Van Valisi Ozan Balcı, 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Van Jandarma Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, şehidi silah arkadaşları, babası Suat, annesi Zübeyde ve eşi Sibel Akalan katıldı.

        EŞİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından şehidin cenazesi, omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Cenazeye katılıp tabuta sarılan şehidin annesi ve eşi, gözyaşlarına hakim olamadı. Güçlükle ayakta durabilen şehidin annesini polis memurları teselli ederken, Sibel Akalan ise kucağındaki küçük çocuğu ile eşini uğurladı. Akalan'ın cenazesi, törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'nın Altındağ ilçesine uğurlanmak üzere Van Jandarma Filo Komutanlığı'na gönderildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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