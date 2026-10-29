Van'da sis ve yağmur etkili oldu
Van genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve yer yer yoğunlaşan sis, yer yer oldukça düştüğü kent merkezinde, sürücüler zor anlar yaşadı.
Van genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve yer yer yoğunlaşan sis, yer yer oldukça düştüğü kent merkezinde, sürücüler zor anlar yaşadı.
Van'da etkili olan yağmurla birlikte sis de kent genelinde kendini gösterdi. Yağış ve sis, zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran sis, çevredeki doğal güzellikleri kısmen görünmez hale getirirken, yağışlı hava günlük yaşamı da etkiledi.
Yetkililerden sürücülere, yağışlı ve sisli havalarda dikkatli olmaları, takip mesafelerini korumaları ve hızlarını düşürmeleri uyarısında bulunuldu.
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