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        Van Başkale yolunda feci kaza: 12 yaralı

        VanBaşkale karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Van Başkale yolunda feci kaza: 12 yaralı

        VanBaşkale karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.

        Kaza, Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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