Van Başkale yolunda feci kaza: 12 yaralı
VanBaşkale karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.
VanBaşkale karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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