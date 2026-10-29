Van'da 700 üniversite öğrencisi AFAD gönüllüsü olarak afetlere hazırlanıyor

EMRE ILIKAN - Van'da 2011'de meydana gelen depremleri ve 6 Şubat 2023 depremlerini yaşayan gençlerin de aralarında bulunduğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, olası afetlerde hayat kurtarmak amacıyla AFAD gönüllüsü oldu.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında eğitim öğretim yılının başladığı 21 Eylül'den bu yana AFAD Gönüllülük Sistemi'ne katılan 700 öğrenci, teorik ve uygulamalı eğitimlerle afetlere hazırlanıyor.

Ders saatleri dışında haftanın belirli günlerinde akademisyenlerden teorik eğitim alan öğrenciler, üniversite yerleşkesinde AFAD personeli eşliğinde arama kurtarma çalışmalarına yönelik uygulamalara da katılıyor.

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Eğitimlerde öğrencilere arama kurtarma araç ve ekipmanları tanıtılıyor, afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler anlatılıyor. Gönüllüler, cihaz ve malzemeleri kullanarak edindikleri bilgileri uygulama fırsatı buluyor.

Gönüllüler arasında Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremler ile 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'den gelen öğrenciler de bulunuyor.

Öğrenciler, aldıkları eğitimlerle afetlere müdahale kapasitesine katkı sunmayı ve olası afetlerde daha fazla hayatın kurtarılmasına destek olmayı amaçlıyor.

- "Öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim alıyor"

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Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine, Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Van'daki depremlerin üzerinden 15 yıl geçtiğini, yaşanan acıları unutmamak ve afet bilincini canlı tutmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirten Şevli, gönüllü öğrenciler arasında Van depremlerini ve 6 Şubat 2023 depremlerini yaşayan, enkaz altından kurtarılan öğrencilerin de bulunduğunu söyledi.

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu öncülüğünde gönüllü öğrencilerin hem şehir merkezinde hem de üniversitede bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdiğini aktaran Şevli, şunları kaydetti:

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"Yüksekokulumuz Türkiye'de en çok tercih edilen bölümlerin başında geliyor. Acil Durum ve Afet Yönetimi programımız, Türkiye genelinde en yüksek puanla tercih edilen programlar arasında ilk sırada yer alıyor. Bunun nedenleri arasında öğrencilerimize sunduğumuz eğitim kalitesi, altyapı, donanım, laboratuvar imkanları ve simülasyon eğitimleri bulunuyor. AFAD'la kurumsal işbirliğimiz var. Etkinliklerimizi ortaklaşa düzenliyoruz. Akademisyenlerimiz, TÜBİTAK bünyesinde AFAD'la çeşitli projelerde yer alıyor. Van Gölü ve çevresindeki, deprem riski taşıyan bölgelerde de mühendislik fakültemizden ve diğer fakültelerimizden çok sayıda akademisyenimiz çeşitli projeler yürütüyor. Bu koordinasyon ve işbirlikleri sayesinde öğrencilerimiz üniversitemizi daha çok tercih ediyor çünkü öğrencilerimiz nitelikli bir eğitim alıyor ve büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ediyor. Bu bilinçle hareket ettikleri için mezun olduklarında da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında veya AFAD gönüllüsü olarak, olası afetlerde görev alıyorlar. Bu durum bizleri gururlandırıyor."

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- "Topluluğumuzun üye sayısını katbekat artırıyoruz"

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Gökırmak Söğüt ise gönüllü öğrencilerle Van depreminin 15'inci yılında afetlere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Depremleri unutmamak ve unutturmamak için derslerinde bu konuyu sürekli vurguladıklarını anlatan Söğüt, şöyle konuştu:

"Burada depremi yaşayan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz var. Onlarla bir araya gelerek nasıl bir farkındalık oluşturabileceğimiz konusunda adım adım ilerliyoruz. Topluluğumuzun kurulma amacı, afetlere yönelik farkındalık oluşturmaktı. Bu yıl özellikle Van'ın bir deprem bölgesi olması nedeniyle depreme vurgu yaparak afet öğrenci topluluğumuzun üye sayısını katbekat artırıyoruz. 6 Şubat depremlerini yaşayan öğrencilerimiz de bölümümüzü tercih etti. Akademik bilgiyi veriyoruz ardından öğrencilerimiz, AFAD ile sahada uygulama yapıyor. Ekipler öğrencilerimizle bire bir temas halinde. Sahada nasıl davranılması gerektiğini, akademik bilginin sahaya nasıl aktarılacağını AFAD'ın desteği sayesinde alıyoruz."

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- "İnsanlara yardım etmeyi, iyilik yapmayı hedefliyorum"

Van YYÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Abdulsamet Yücel, 2011'de Van'da meydana gelen depremde zor günler yaşadıklarını anlattı.

Vatandaşlara faydalı olmak ve can kurtarmak amacıyla bu bölümü seçtiğini ifade eden Yücel, "Kendimi bu alanda yetiştirip insanlara yardım etmeyi, iyilik yapmayı hedefliyorum. Deprem olduğunda yemek yiyorduk. Sarsıntı sırasında çok korkmuştuk. Akrabalarımızdan evleri yıkılanlar oldu. Konteynerlerde kaldık. Zor bir süreçti. Bu olaydan çok etkilenmiştim. Yaşadıklarımızdan etkilendikten sonra bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Faydalı olmam, can kurtarmamız ve bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğine karar verdim. Ben de bu düşüncelerle buraya geldim." diye konuştu.