Van'da 29 Ekim törenleri yağmur nedeniyle kapalı alana alındı

Van’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Valilik önündeki Cumhuriyet Caddesi’nde güvenlik amacıyla kurulan polis bariyerleri görevliler tarafından kaldırıldı. Bariyerler araçlara yüklenerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, kapatılan Cumhuriyet Caddesi de yeniden araç trafiğine açıldı. Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin Uygulama Oteli’nde devam edeceği, yağış nedeniyle tören geçidinin ise yapılmayacağı bildirildi.

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