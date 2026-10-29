Kazada şehit düşen polis memuru için uğurlama töreni düzenlendi

VanHakkari kara yolunda dün meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada polis memuru Tayfun Akalan şehit düşmüştü. Şehit polis memuru Tayfun Akalan için Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde tören düzenlendi. Aslen Erzurumlu olan 36 yaşındaki 2 çocuk babası şehit Tayfun Akalan’ın naaşı, ailesinin ikamet ettiği Ankara’nın Altındağ ilçesine İl Müftüsü Kadir Koçak’ın yaptırdığı dualarla uğurlandı.

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