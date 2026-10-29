Trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Van'da tören düzenlendi

Dün Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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