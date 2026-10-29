Van ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı törenlerle kutlandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, kentte etkili olan yağış nedeniyle Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Törende, kompozisyon, müzik, resim ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Vali Balcı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünü vatandaşlarla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yaktığı özgürlük ateşinin tüm Anadolu'yu sardığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin ardından 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Cumhuriyet ilan edilmiştir. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın kendi geleceğini doğrudan ve fiilen kendisinin yönetmesi esasına dayanır.' anlayışıyla kurulan Cumhuriyet'imiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin en güçlü ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklar, bu asil milletin vatan ve bayrak sevgisini, azim ve kararlılığını, her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleci ruhunu ve canını feda etmekten çekinmeyen onurlu duruşunu göstermektedir."

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Törene, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Göya, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, kurum amirleri katıldı.

- Hakkari

Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, katılımcıların bayramını kutladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Taşyapan, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet'in milletin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük mücadelenin sonucu olduğunu belirten Taşyapan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin geride bıraktığı 103 yıl boyunca ülkemiz, milletimizin emeği ve gayretiyle pek çok alanda önemli mesafeler katetmiştir. Eğitimden sağlığa, bilimden teknolojiye, kültürden sanata, üretimden spora kadar elde edilen her kazanım, geleceğe daha güvenle yürümemiz için bize güç vermektedir. Bizlere düşen görev, Cumhuriyet'imizi kuran iradeyi ve bağımsızlık ruhunu daima canlı tutmak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek, ülkemizin huzuru ve geleceği için azimle çalışmaktır."

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Şiirlerin ve Cumhuriyet temalı marşların seslendirildiği, gösterilerin sunulduğu program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesinin ardından geçit töreniyle son buldu.

Programa Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Köksal, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan, Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Küskü, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te de Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

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Törende konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Türk milletinin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından taviz vermediğini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içinde yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en önemli görev, ecdadımızdan devraldığımız bu kutsal emaneti korumak, Cumhuriyet'imizi her alanda daha da güçlendirerek gelecek nesillere taşımaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında ülkemizi daha güçlü, daha müreffeh ve daha bağımsız yarınlara taşıma kararlılığımızın ifadesidir."

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Öğrencilerin şiir okuması ve sportif gösterilerin ardından yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği tören, halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Fazlı Kandemir, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile askeri erkan katıldı.

- Muş

Muş'taki tören Vali Avni Çakır'ın valilik makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Yeni Spor Salonu'nda devam eden törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Vali Çakır, bin yıllık devlet geleneğinin, bağımsızlık iradesinin ve milletin istiklal uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük eserlerinden biri olan Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açan, Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen, Milli Mücadele'de esareti reddeden ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan eden iradenin, aynı milletin, aynı inancın ve aynı vatan sevgisinin eseri olduğunu vurgulayan Çakır, şöyle konuştu:

"Sultan Alparslan ve kahraman ordusunun kazandığı Malazgirt Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, Anadolu'nun ebedi vatanımız olarak mühürlendiği ve bin yıllık kardeşliğimizin temellerinin atıldığı kutlu bir başlangıçtır. Bizim tarihimiz, birbirinden kopuk zaferlerin değil, aynı inancın, aynı kararlılığın ve aynı vatan sevgisinin asırlar boyunca devam eden büyük bir hikayesidir."

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Tören, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları gösterilerinin sunulması ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Cenk Barut, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kaçar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, vali yardımcıları ve kurum amirleri katıldı.