Van'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Muradiye ilçesi girişindeki sanayi dükkanları mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen tır ile 65 LC 213 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı kazada, hafif ticari araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.