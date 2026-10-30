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        Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara'ya 'Uzlaştırma Başarı Ödülü'

        Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından uzlaştırma alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara'ya 'Uzlaştırma Başarı Ödülü' verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara'ya 'Uzlaştırma Başarı Ödülü'

        Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından uzlaştırma alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara'ya ‘Uzlaştırma Başarı Ödülü' verildi.

        Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu'na katıldı. Törende, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, uzlaştırma alanındaki başarılı çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü. Adalet Bakanlığı tarafından her yıl cumhuriyet başsavcılıklarının uzlaştırma faaliyetleri ve çalışma performansları değerlendirilerek başarılı bulunan il ve ilçe başsavcılıkları ödüllendiriliyor. Bu kapsamda Ankara'da gerçekleştirilen törende, Van Cumhuriyet Başsavcılığının uzlaştırma başarı ödülü, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara'ya takdim edildi.

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        Ödül dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, kendilerini bu ödüle layık gören Adalet Bakanı Akın Gürlek'e teşekkür etti. Başsavcı Kara, elde edilen başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Uzlaştırma Büromuzdan sorumlu cumhuriyet savcımıza, mesai arkadaşlarımıza ve uzlaştırmacı olarak görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen sempozyumda ise uzlaştırma sisteminin 10 yıllık uygulama süreci ele alındı. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin adalet sistemine katkıları, uygulamada elde edilen sonuçlar ve uzlaştırma mekanizmasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

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        Van Cumhuriyet Başsavcılığına verilen bu ödül, kentte adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin başarılı şekilde uygulanması açısından önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

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