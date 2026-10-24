İHAKUT Van ekibinden deprem şehitleri anısına saygı uçuşu

İHAKUT Van ekibi, 23 Ekim 2011 Van depreminin yıl dönümünde bir dakikalık saygı uçuşu gerçekleştirdi. Anma programının ardından, Van ve çevre illerde yaşanabilecek afetlere yönelik hazırlıklar ile yeni teknolojik uygulamalar değerlendirildi.

Van'da, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremin yıl dönümü dolayısıyla İHAKUT Van ekibi tarafından anma programı düzenlendi. Program kapsamında, depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına bir dakikalık saygı uçuşu gerçekleştirildi. Anma uçuşunun ardından, Van ve çevre illerde meydana gelebilecek afetlere yönelik hazırlıkların ele alındığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İHAKUT Genel Koordinatörü Okaylı Narlı, Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ, Van İl Sorumlusu Kadircan Kuşcu ve ekip üyeleri katıldı.

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"İHAKUT'un yeni aplikasyonu tanıtıldı"

Toplantıda, İHAKUT tarafından özel olarak geliştirilen yeni aplikasyonun tanıtımı gerçekleştirildi. Uygulamanın kullanım alanları ve çalışma süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, üyelerin görüş ve önerileri de dinlendi. Afetlere hazırlık, ekip içi koordinasyon ve teknolojik imkânların aramatespit çalışmalarında daha etkin kullanılması konularının ele alındığı toplantı, karşılıklı değerlendirmelerle sona erdi. İHAKUT Van ekibi, geçmişte yaşanan afetlerin unutulmaması ve gelecekte meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İHAKUT'un "Hayat İçin Havadayız" anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen program, afet bilincinin güçlendirilmesi ve insansız hava araçlarının afet süreçlerinde etkin kullanımına dikkat çekti.