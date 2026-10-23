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        Van'da 23 Ekim Depremi'nin 15. yılında hayatını kaybedenler anıldı

        Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremin 15. yıl dönümü dolayısıyla, hayatını kaybeden vatandaşlar için AFAD İl Müdürlüğü Eğitim ve Tatbikat Alanı'nda anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Van'da 23 Ekim Depremi'nin 15. yılında hayatını kaybedenler anıldı

        Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen depremin 15. yıl dönümü dolayısıyla, hayatını kaybeden vatandaşlar için AFAD İl Müdürlüğü Eğitim ve Tatbikat Alanı’nda anma programı gerçekleştirildi.

        Depremde hayatını kaybedenleri anmak, toplumsal farkındalığı canlı tutmak ve afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa, AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve kurum personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kurum İmam Hatibi Ercan Bilmez tarafından Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı, hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

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        Programda konuşan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van depreminin tüm Türkiye’de derin bir üzüntüye neden olduğunu belirterek, yaşanan acıların hafızalardaki yerini koruduğunu ifade etti. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Ulutaş, benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Anma programı, afetlere karşı bilinçli ve dirençli bir toplum oluşturma vurgusuyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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