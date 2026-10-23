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        Van'daki feci kazada polis memuru hayatını kaybetti

        Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Van'daki feci kazada polis memuru hayatını kaybetti

        Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

        Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana gelen kazada, tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır 11 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenilen polis memuru, yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. İzne gittiği öğrenilen polis memurunun cenazesi, işlemlerin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

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        Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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