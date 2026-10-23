Van'daki feci kazada polis memuru hayatını kaybetti

Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana gelen kazada, tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır 11 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenilen polis memuru, yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. İzne gittiği öğrenilen polis memurunun cenazesi, işlemlerin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

REKLAM

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.