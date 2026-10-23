Çocukların geleceğine emek veren TEGV gönüllüleri Van'da buluştu

Van'da düzenlenen Bölgesel Gönüllü Buluşması'nda yaklaşık 200 Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsü bir araya geldi.

"Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir" vizyonuyla çocuklara nitelikli eğitim desteği sunan TEGV'in Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'nda düzenlediği Bölgesel Gönüllü Buluşması'nda yaklaşık 200 gönüllü bir araya geldi. TEGV Yönetim Kurulu Üyeleri R. Oktay Özinci ile Emine Çakıroğlu, TEGV Mütevellisi Doç. Dr. F. Okan Falay ve Genel Müdür Sait Tosyalı'nın katılımıyla gerçekleştirilen buluşmaya, Muradiye Vehbi Koç Vakfı Öğrenim Birimi ve Bosch2 Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi'nden gönüllüler de katıldı. Etkinlik boyunca kaynaştırma oyunları, takım çalışmaları, müzik ve dans etkinlikleri düzenlendi.

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Gönüllülüğü yalnızca bir destek faaliyeti olarak değil, çocuklar, toplum ve gönüllüler için dönüştürücü bir sosyal etki alanı olarak ele alan TEGV'de bugüne kadar 110 binden fazla gönüllü görev üstlendi. Van'da ise sadece geçtiğimiz eğitim yılında 300'den fazla TEGV gönüllüsü yaklaşık 10 bin çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasına destek oldu. Çocukların nitelikli eğitimle buluşması için zamanlarını, emeklerini ve deneyimlerini karşılıksız paylaşan TEGV gönüllüleri, kendileri için düzenlenen geleneksel gönüllü buluşmasında motivasyonlarını ve dayanışmalarını güçlendirdi. Buluşmanın öne çıkan etkinliklerinden biri, TEGV yararına "Umuda Basket" ve "Umuda Pedal" kampanyalarının organizasyonunda aktif görev alan Dr. Okan Falay'ın gerçekleştirdiği spor aktiviteleri oldu. Gönüllülerin aktif katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarken günün enerjisini ve coşkusunu da artırdı.

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TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, buluşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir çocuğa düzenli olarak zaman ayırmak, ona ‘Sen değerlisin, seni dinliyorum, başarabileceğine inanıyorum' demenin çok güçlü bir yolu. Gönüllülerimiz, çocukların öğrenme yolculuğuna emekleriyle, bilgileriyle ve kurdukları güven ilişkisiyle eşlik ediyor. Van'da bir araya geldiğimiz gönüllülerimizin her biri bu ortak çabanın değerli bir parçası. Çocuklarımız için zamanını ve emeğini paylaşan tüm gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

TEGV Yönetim Kurulu Üyesi R. Oktay Özinci ise, "Gönüllü buluşmalarımızı özel günler gibi bir bayram gibi görüyorum. Aynı heyecanı yaşayan ama farklı birimlerde olan gönüllülerin tanışmaları ve kaynaşmaları kendileri için çok önemli bir deneyim. Yöneticilerin katılımı da TEGV ilkelerini ve ruhunu anlamalarına yardımcı oluyor. Karşılıklı olarak mutlu oluyoruz" dedi.

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TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Emine Çakıroğlu, buluşmanın coşkusunu ve gönüllülüğün kendisi için taşıdığı anlamı vurgulayarak, "Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı'mızda gönüllü buluşmamız büyük bir coşkuyla başladı ve akşamüstü saatlerine kadar hız kesmeden sürdü. TEGV'de gönüllü olmanın büyük bir sorumluluk almak demek olduğunu her zaman içimde hissetmekle beraber bir kez daha ne kadar büyük bir ayrıcalığa da sahip olduğunu gördüm. Pırıl pırıl dinamik gençlerimizi el ele, kol kola görmek geleceğe dönük umutlarımı arttırdı. TEGV'in olmazsa olmazı gönüllülerimizin bu buluşmalar sayesinde içlerindeki çocukları beslediklerine inanıyorum ve çok önemsiyorum" diye konuştu.

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TEGV Mütevellisi F. Okan Falay, gönüllülerle buluşmasının kendisine ilham ve umut verdiğini belirterek, "TEGV mütevellisi olarak eğitim parkımızı ziyaret ettim. Bu yolculuğa çıkarken tek bir beklentim vardı, Van'daki gönüllülerimizle buluşup heyecanlarına ortak olmak ve yine bir TEGV gönüllüsü olarak hayata geçirdiğimiz Umuda Spor faaliyetlerini anlatmak. Amacım, Van'da da Umuda Basket ve Umuda Pedal etkinliklerinin tohumlarını atmaktı. Orada çok daha fazlasını buldum, Van'daki gönüllülerin enerjisi, coşkusu ve üretme isteği bana bir kez daha şunu gösterdi, umudu çoğaltmak mümkün. Van'dan, umuda dokunacak pek çok yeni spor ve sanat etkinliği fikriyle döndüm. Bu etkinliklerin olabildiğince hepsinde yer almak, gönüllülerimizle omuz omuza olmak en büyük dileğim" dedi.