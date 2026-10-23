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        Van'da tır yolcu minibüsü ile çarpıştı: 11 yaralı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Van'da tır yolcu minibüsü ile çarpıştı: 11 yaralı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Alınan bilgilere göre, kaza Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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