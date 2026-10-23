Van depreminin 15. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin 15. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler Erciş ilçesinde kabirleri başında anıldı.

Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammed Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Programa katılanlar, mezarlara karanfil bıraktı.

Erciş Kaymakamı Ahmed Çelik, programda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Çok sayıda canımızı kaybettik, nice ailelerimiz büyük acılar yaşadı. Bugün burada kaybettiğimiz canlarımızı kabirleri başında rahmet ve dualarla anıyoruz. Acımız hala ilk günkü gibi taze. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmayalım, yaşadıklarımızdan ders çıkararak depremlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olalım. Rabbim geride kalan ailelerimize sabır versin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah."

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Anma programına 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Özgür Arman, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.