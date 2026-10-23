TIR'la yolcu minibüsü çarpıştı; 1'i ağır, 11 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yöne giden TIR’la, yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada, savrulup şarampole yuvarlanan minibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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